В США опоссум вломился в чужой дом и съел целый шоколадный торт

Как ни удивительно, но торт, по мнению специалистов, спас опоссуму жизнь. Животное действительно отравилось, но не тортом, а свинцом. Как и когда это случилось, врачи не знают, но уверены, что в дикой природе оно бы не выжило, а теперь «Тортового бандита» вылечат.