В США опоссум вломился в чужой дом и съел целый шоколадный торт

Каждый, наверное, в какой-то момент мечтал о том, чтобы съесть в одиночку целый торт, но обычно жизнь складывается так, что совершить этот смелый и отчаянный поступок удается немногим: мешает нехватка денег, забота о здоровье, родители или просто здравый смысл.
Но, если вы — опоссум, все становится проще: достаточно лишь найти заветный торт. CNN рассказал историю «Тортового бандита»: опоссума, который настолько любит сладкое, что даже получил из-за этого свое прозвище.
С нежданным гостем столкнулась Ким Доггетт, риэлтор из Омахи, города в штате Небраска. Девушка вышла на вечернюю прогулку, а, вернувшись домой, обнаружила, что на ее диване спит опоссум, на полу валяется поддон от купленного днем торта, а бежевый ковер и диван покрыты шоколадными следами опоссумьих лапок.
Кондитерское изделие, переместившееся в опоссума, называлось «Таксидо» (от американского tuxedo, смокинг): это торт из шоколадных коржей с ванильным и шоколадным кремом, покрытый сверху шоколадной глазурью.
Несчастному животному от такого количества сладкого стало нехорошо, поэтому женщина вызвала ветеринаров, и сейчас опоссум находится в местной клинике для животных, где оправляется от «сахарной комы».
О случившемся стало известно в соцсетях, после чего опоссум обзавелся армией фанатов и получил кличку «Тортовый бандит». Пользователи, восхищенные решимостью животного, завалили аккаунт клинике комментариями.
«Каждая из нас была на твоем месте, малыш», — пишет одна из девушек.
«Мне тоже всегда тяжело, когда я съедаю такой торт в один присест: понимаю тебя, подруга», — пишет другая (здесь нужно оговориться, что опоссум — тоже девочка).
Остается вопрос — как же опоссум смог добраться до торта? Ответ на него, как оказалось, очень простой: хозяйка сама выставила изделие на улицу. «У нас закончилось место в холодильнике, и я вынесла торт на крыльцо — я часто так делаю с некоторыми продуктами», — поясняет Ким.
Потом она попросила сына отнести на крыльцо арахисовую пасту, но юноша вернулся со словами, что у них на диване лежит опоссум. «Поначалу я подумала, что он меня разыгрывает, но затем увидела, что там и правда лежит опоссум!» — вспоминает женщина.
Вдвоем они попытались прогнать животное из дома, но опоссум не обращал на людей внимания. После этого Ким решила, что, возможно, незваному гостю нехорошо от съеденного и вызвала ветеринарную службу, врачи обследовали объевшегося зверька.
Как ни удивительно, но торт, по мнению специалистов, спас опоссуму жизнь. Животное действительно отравилось, но не тортом, а свинцом. Как и когда это случилось, врачи не знают, но уверены, что в дикой природе оно бы не выжило, а теперь «Тортового бандита» вылечат.
«Бандитке повезло, что ее поймали с поличным — теперь она поправится и сможет прожить дольше», — объясняет Лора Статсни, исполнительный директор организации по защите животных American Humane Society, куда вначале и обратилась Ким.
Организация решила, что смелый поступок животного нужно увековечить, и выпустила футболки с надписью «Тортовый бандит» на груди и анамнезом опоссума на спине: «Опоссум поступил в связи с тем, что съел шоколадный торт целиком. Животное тяжело дышит, но подвижно и реагирует на окружающую среду».
Уже через месяц или полтора, по заверениям врачей, опоссум полностью поправится, после чего его выпустят назад на природу — это произойдет в конце марта или начале апреля.
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