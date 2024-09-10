В США огромный окунь проглотил акулу. Как такое вообще возможно

Удивленный капитан наблюдал за тем, как гигантский групер уплывает, оборвав леску. По оценкам Броссарда, окунь весил около 500 фунтов (более 200 кг). Капитан уточнил, что команда рыбачила в месте, где обитают акулы, крокодилы и аллигаторы, питоны, дельфины и ламантины. В этих краях были случаи, когда аллигаторы и крокодилы съедали акул.