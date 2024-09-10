В США огромный окунь проглотил акулу. Как такое вообще возможно

В США тигровый малоглазый групер, относящийся к семейству каменных окуней, проглотил черноносую серую акулу, пишет Daily Star. Инцидент произошел возле побережья Гудленда (штат Флорида) на глазах у очевидцев. Рыбаки под руководством капитана Джона Броссарда сами пытались поймать акулу, когда морскую хищницу атаковал окунь. Он вынырнул из воды и целиком заглотил добычу.
Удивленный капитан наблюдал за тем, как гигантский групер уплывает, оборвав леску. По оценкам Броссарда, окунь весил около 500 фунтов (более 200 кг). Капитан уточнил, что команда рыбачила в месте, где обитают акулы, крокодилы и аллигаторы, питоны, дельфины и ламантины. В этих краях были случаи, когда аллигаторы и крокодилы съедали акул.
Зафиксированный рекорд по продолжительности жизни — 37 лет, но, по предположениям ученых, груперы могут прожить и до 50 лет.
Взрослые особи черноносой серой акулы обычно вырастают до 100 см, но регистрировали и более крупных представителей вида. Детеныши появляются на свет длиной 31−50 см. Такие акулы весят от 15 до 24 фунтов (приблизительно 6,8−10,9 кг), продолжительность жизни составляет около 20 лет.
Ранее сообщалось о том, что возле бермудских островов атлантическую сельдевую акулу проглотила другая, более крупная акула. Выводы были сделаны на основе данных, полученных с датчика, прикрепленного к сельдевой акуле. Были зафиксированы необычные показатели температуры воды — вероятно, громадная хищница съела добычу вместе с отслеживающим устройством.