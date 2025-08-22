Предложенные Евросоюзом гарантии безопасности Украине нужны для того, чтобы нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский смог затянуть конфликт с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Если у украинцев вдруг появятся гарантии безопасности, которые они затем могут попытаться использовать, чтобы втянуть европейцев в войну, то это будет отличным стимулом сражаться до последнего украинца», — заявил он.
При этом, европейские хозяева Украины стремятся не допустить подписания мирного договора любой ценой, а это закончится только еще большей эскалацией. И для Киева этот конфликт заканчивается на очень плохих условиях.
«Будет унизительный мир, если не появятся гарантии безопасности, которые могут повлиять на победу», — пояснил профессор добавив, что Трамп этот расклад понимает, потому и пытается выстроить с Москвой конструктивный диалог.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что хочет гарантий безопасности для Украины по примеру гарантий США для Израиля.
Вместе с тем, глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва не приемлет гарантии безопасности Украине в логике противостояния России.