В США обнаружен уникальный котенок с четырьмя ушами. Фото

В приют для животных True Rescue в Маунт-Джульетте (США) поступили четыре котенка, в числе которых специалисты обнаружили пушистого с четырьмя ушами. Известно, что ему не более девяти недель.
Сотрудники приюта назвали котенка Аудио и рассказали, что ветеринар скоро проверит его слух. Первоначальный осмотр показал, что внутреннее ухо животного в полном порядке.
Как отметили эксперты, такие котята встречаются крайне редко.
Ранее в Свердловской области охотник поймал рысь с длинным хвостом и ушами без кисточек.
Анна Морозова