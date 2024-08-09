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В США обнаружен уникальный котенок с четырьмя ушами. Фото

Это очаровательное генетическое чудо.

Источник: True Rescue

В приют для животных True Rescue в Маунт-Джульетте (США) поступили четыре котенка, в числе которых специалисты обнаружили пушистого с четырьмя ушами. Известно, что ему не более девяти недель.

Сотрудники приюта назвали котенка Аудио и рассказали, что ветеринар скоро проверит его слух. Первоначальный осмотр показал, что внутреннее ухо животного в полном порядке.

Как отметили эксперты, такие котята встречаются крайне редко.

Ранее в Свердловской области охотник поймал рысь с длинным хвостом и ушами без кисточек.

Анна Морозова