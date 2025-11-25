В США назвали естественным соперничество с Китаем

17 ноября американская газета The Wall Street Journal заявила о начале новой гонки вооружений между США, Россией и Китаем. РФ и КНР уже создали беспрецедентный уровень стратегической неопределенности как для Америки, так и для ее союзников. Президент США Дональд Трамп отмечал, что хочет обсудить с Москвой и Пекином денуклеаризацию, но в то же время объявил, что Штаты скоро возобновят ядерные испытания, которые не проводили с 1992 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».