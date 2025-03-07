В США нашли живым пропавшего 7 лет назад мальчика. Что произошло

Похищенного семь лет назад в Атланте (штат Джорджия) Абдула Азиза Хана нашли живым. Его обнаружили за тысячи км от Атланты — в другом штате США, Колорадо, пишут Daily Mail и People. Сейчас мальчику 14 лет, в 2017 ему было всего 7 лет.
Нашли его после того, как на Netflix показали посвященный расследованию эпизод документального сериала «Неразгаданные тайны». Юношу вычислили случайно в связи с другим делом — ограблением.
Хозяин дома заметил на камере видеонаблюдения двух человек и обратился в службу 911. Офицеры приехали на место предполагаемого преступления и приметили двух детей на заднем сиденье машины, припаркованной возле коттеджа. Их оставили двое взрослых, которые попытались проникнуть в дом — Рабиа Халид и Эллиот Блейк Буржуа. Подозреваемых задержали после того, как они вышли из дома. Позже оказалось, что Халид — это мать Абдула Азиза Хана. Женщина была объявлена в розыск после того, как похитила сына у отца, который собирался получить полную опеку над сыном. Якобы узнав о планах бывшего возлюбленного, женщина в панике сбежала, забрав с собой сына.
Судя по публикациям, Абдул Азиз Хан был одним из замеченных в машине детей, личность второго ребенка пока не разглашается.
Ранее сообщалось о том, что в Великобритании нашли некую Шейлу Фокс — женщина исчезла 52 года назад, на тот момент ей было 16 лет. Ее исчезновение долгое время было загадкой для полиции графства Уэст-Мидлендс. До пропажи Фокс жила с родителями в Ковентри и поддерживала связь с мужчиной. Изначально полиция считала, что девушка могла просто уехать в другой город, но ни одну версию подтвердить не удалось.
В конце 2024 года полиция Уэст-Мидлендса вновь опубликовала фото Шейлы Фокс, после чего в правоохранительные органы поступило множество откликов. Люди утверждали, что видели женщину, подходящую под описание.