В США нашли живым пропавшего 7 лет назад мальчика. Что произошло

Хозяин дома заметил на камере видеонаблюдения двух человек и обратился в службу 911. Офицеры приехали на место предполагаемого преступления и приметили двух детей на заднем сиденье машины, припаркованной возле коттеджа. Их оставили двое взрослых, которые попытались проникнуть в дом — Рабиа Халид и Эллиот Блейк Буржуа. Подозреваемых задержали после того, как они вышли из дома. Позже оказалось, что Халид — это мать Абдула Азиза Хана. Женщина была объявлена в розыск после того, как похитила сына у отца, который собирался получить полную опеку над сыном. Якобы узнав о планах бывшего возлюбленного, женщина в панике сбежала, забрав с собой сына.