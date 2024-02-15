В США нашли затонувший 84 года назад корабль Arlington

Известно, что корабль сначала попал в сильный туман и столкнулся с более крупным грузовым судном Collingwood, позже начался шторм. Первый помощник капитана Джунис Макси приказал изменить курс, чтобы защититься от ненастья. Но капитан настоял на том, чтобы Arlington вернулся на маршрут. Приблизительно в 4:30 утра 1 мая 1940 года корабль пошел ко дну. Экипаж прыгал за борт. Команде удалось спастись на борту Collingwood, кроме капитана, который не покинул Arlington. В Историческом сообществе уточнили, что поведение и решения Берка до сих пор вызывают вопросы.