В США нашли затонувший 84 года назад корабль Arlington

В США, в штате Мичиган нашли затонувший 84 года назад корабль времен Второй мировой войны Arlington, пишет Daily Mail со ссылкой на Историческое общество кораблекрушений Великих озер. Он было на дне озера Верхнее на глубине 650 футов (198,12 м).
Сначала в Историческом обществе обратили внимание на аномалию в озере, в 2023 году ее исследовали при помощи гидролокаторов и убедились, что на дне водоема находится пропавшее судно.
В 1940-м корабль следовал из Порт-Артур (Онтарио, Канада) в Оуэн-Саунд (Канада) и перевозил пшеницу. Капитаном был Фредерик Берк, неоднократно отправлявшийся в плаванья через озеро Верхнее.
Известно, что корабль сначала попал в сильный туман и столкнулся с более крупным грузовым судном Collingwood, позже начался шторм. Первый помощник капитана Джунис Макси приказал изменить курс, чтобы защититься от ненастья. Но капитан настоял на том, чтобы Arlington вернулся на маршрут. Приблизительно в 4:30 утра 1 мая 1940 года корабль пошел ко дну. Экипаж прыгал за борт. Команде удалось спастись на борту Collingwood, кроме капитана, который не покинул Arlington. В Историческом сообществе уточнили, что поведение и решения Берка до сих пор вызывают вопросы.
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