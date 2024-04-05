В США нашли в тысячах км от дома потерявшуюся в прошлом году собаку Мишку

Чудесные истории возвращения пропавших питомцев домой случались и раньше. Например, в 2022 году удалось найти собаку Джаззи, которая целых семь лет считалась пропавшей. Джаззи исчезла в Техасе, обнаружили ее в одном из отелей во Флориде. Собака убежала, испугавшись фейерверков. Хозяева пытались найти питомца в течение нескольких лет. На момент побега собаке было пять лет, когда ее нашли, она почти не могла ходить. Идентифицировать Джаззи получилось благодаря чипу. За ней приехал хозяин. Джаззи узнала его при встрече, не могла «оторвать глаз» от любимого хозяина и облизывала ему руки.