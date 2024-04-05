В США нашли в тысячах км от дома потерявшуюся в прошлом году собаку Мишку

В США нашли потерявшуюся собаку Мишку. Она была в 3,8 тыс. км от дома, сообщает the Times of India. Любимец семьи пропал в июле прошлого года в Калифорнии. Заметили его в пригороде Детройта.
Душещипательная история возвращения Мишки домой началась со звонка в полицию о бродячем псе в Харпер-Вудс. Бездомного метиса терьера выловили и доставили в приют Grosse Pointe Animal Adoption Society. Сотрудники учреждения выяснили, что у их нового подопечного есть чип. Благодаря нему удалось установить, где живут хозяева собаки.
Семья узнала о том, что их любимца нашли, в отпуске. Хозяева Мишки отдыхали в Миннеаполисе и провели 10 часов в дороге, чтобы вновь увидеть питомца. После осмотра ветеринара Мишка была готова отправиться в новое путешествие, чтобы вернуться домой вместе с любящими хозяевами.
Чудесные истории возвращения пропавших питомцев домой случались и раньше. Например, в 2022 году удалось найти собаку Джаззи, которая целых семь лет считалась пропавшей. Джаззи исчезла в Техасе, обнаружили ее в одном из отелей во Флориде. Собака убежала, испугавшись фейерверков. Хозяева пытались найти питомца в течение нескольких лет. На момент побега собаке было пять лет, когда ее нашли, она почти не могла ходить. Идентифицировать Джаззи получилось благодаря чипу. За ней приехал хозяин. Джаззи узнала его при встрече, не могла «оторвать глаз» от любимого хозяина и облизывала ему руки.