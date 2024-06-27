В США нашли пропавшую два года назад собаку. Подробности

Тони Дункан из штата Мэриленд (США) через два года после пропажи семилетней собаки Луны смог отыскать своего питомца. Питбуль исчез после того, как убежал из дома в ближайший лес, погнавшись за диким животным. Подробностями поделились в репортаже WINK News.
Луну нашли на парковке возле супермаркета во Флориде. Она была за тысячу миль (примерно 1,6 тыс. км) от дома. Ветеринары смогли идентифицировать ее благодаря чипу. Хозяин отправился за ней в тот же день, когда ему позвонили из местной службы по контролю за животными.
Неизвестно, как Луна оказалась так далеко от дома. Судя по опубликованным кадрам, она узнала своего хозяина и была рада встрече с ним.
Собаку по Кличке Мишка тоже удалось опознать благодаря чипу. Она пропала летом прошлого года в Калифорнии. В апреле стало известно, что Мишка воссоединилась с семьей. Бездомную собаку заметили в 3,8 тыс. км от дома — в пригороде Детройта.
О том, что Мишку нашли, ее семья узнала, когда была в отпуске. Хозяева собаки провели в пути десять часов, чтобы забрать питомца обратно домой.
Собака Джаззи считалась пропавшей семь лет. Она исчезла, когда ей было пять лет. Нашли ее в 2022 году. К тому моменту Джаззи едва ходила. Ее обнаружили в одном из отелей во Флориде. С хозяевами она разлучилась, потому что испугалась фейерверков и убежала.
Джаззи тоже опознали по чипу. Она узнала хозяина, когда он приехал за ней, облизывала ему руку, смотрела на него и не могла оторвать глаз от любимого человека.