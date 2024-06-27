В США нашли пропавшую два года назад собаку. Подробности

Собака Джаззи считалась пропавшей семь лет. Она исчезла, когда ей было пять лет. Нашли ее в 2022 году. К тому моменту Джаззи едва ходила. Ее обнаружили в одном из отелей во Флориде. С хозяевами она разлучилась, потому что испугалась фейерверков и убежала.