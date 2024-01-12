В США нашли останки ранее неизвестного вида тираннозавров

Источник: Sergei Krasinski

В 1983 году в штате Нью-Мексико (США) во время исследования формации озер Холл был найден череп древнего ящера. Ученые решили, что останки принадлежат Tyrannosaurus rex, и разместили их в местном музее естественной истории и науки. В 2013 году команда палеонтологов решила повторно исследовать его из-за замеченной аномалии в форме. Оказалось, что это не T. rex, а ранее неизвестный вид тираннозавров — Tyrannosaurus mcraeensis.

Результаты исследования на днях опубликовали в научном журнале Scientific Reports. В числе авторов — Николас Р. Лонгрич из Университета Бата (Великобритания). Он также рассказал об открытии сайту Live Science.

Ученые установили возраст останков из Нью-Мексико — им от 73 млн до 71 млн лет. А значит, T. mcraeensis «старше» T. rex на 3−5 млн лет. Такая разница послужила главным признаком того, что ученые наткнулись на представителя нового вида. Кроме того, нижняя челюсть T. mcraeensis тоньше и более изогнутая. Есть различия во внешнем виде и в области глаз.

Эксперты предположили, что T. mcraeensis — ближайший из известных родственников T. rex. У представителей двух видов было меньше зубов, чем у других тираннозавров.

Изученный T. mcraeensis был приблизительно таких же размеров, что и T. rex. Последний достигал 12 м в длину. Но ученые не исключают того, что другие представители T. mcraeensis могли быть и крупнее.

«Не исключено, что T. mcraeensis мог быть больше, чем T. rex. Мы изучили только одну особь, маловероятно, что она была одной из самых крупных среди сородичей», — пояснил Николас Р. Лонгрич.

Возможно, T. mcraeensis был на вершине пищевой цепи. Если T. mcraeensis и T. rex существовали в одно время, то в схватке они были бы равны.

T. rex и многие другие тираннозавры жили в Ларамидии. Древний остров-континент состоял из территорий, которые в наши дни являются западным побережьем Северной Америки от Аляски до Мексики. До сих пор ближайшими родственниками T. rex считались Tarbosaurus bataar и Zhuchengtyrannus magnus, обитавшие на территории современных Китая и Монголии. Эти виды старше T. rex, что предоставляло основание для гипотезы, будто бы тираннозавры появились на территории современной Азии. Как заметили в Live Science находка в Нью-Мексико позволяет предположить, что род этих древних хищников вероятнее происходит из Ларамидии.

Это не первый случай, когда ученые принимали за T. rex представителей других видов. Недавно удалось уточнить видовую принадлежность окаменелостей, найденных в 1942 году в Монтане (США). Оказалось, что речь идет о новом виде — Nanotyrannus lancensis. Ранее эксперты рассматривали версию, что это может быть детеныш T. rex. В отличие от T. mcraeensis нанотираннозавр был меньше T. rex и вырастал где-то до 5 м.