В США нашли останки хищных птиц, современниц тираннозавров

Птицы появились приблизительно 150 млн лет назад и эволюционировали из небольших пернатых динозавров. Недавно идентифицированные виды относятся к энанциорнисам, это одна из основных групп птиц, которые жили во времена динозавров. Такие птицы исчезли 66 млн лет назад во время массового вымирания из-за удара астероида. Представители двух новых видов не были предками современных птиц.