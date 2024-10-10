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В США нашли останки хищных птиц, современниц тираннозавров

Их анатомия напоминает строение тел ястребов, сов и орлов.

Источник: Reuters

В Монтане (США) нашли останки двух недавно идентифицированных видов птиц, пишет Reuters. Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, в числе авторов — Алекс Кларк из Чикагского университета. Изученные доисторические птицы жили во времена тираннозавров, а их анатомия напоминает строение тел ныне живущих птиц.

Оба вида известны лишь по цевке — кость в ноге. В Reuters уточнили, что древние птицы могли захватывать добычу и уносить ее, подобно ястребам, совам и орлам. Охотились доисторические хищники, скорее всего, на мелких млекопитающих, ящериц и других птиц.

Более крупный по размеру вид назвали Avisaurus darwini, его представители могли достигать размеров ястреба. Размах их крыльев, вероятно, был около 1,2 м. Другая доисторическая птица тоже принадлежит к роду Avisaurus, ее видовое название еще не придумали.

Птицы появились приблизительно 150 млн лет назад и эволюционировали из небольших пернатых динозавров. Недавно идентифицированные виды относятся к энанциорнисам, это одна из основных групп птиц, которые жили во времена динозавров. Такие птицы исчезли 66 млн лет назад во время массового вымирания из-за удара астероида. Представители двух новых видов не были предками современных птиц.

Команде экспертов из Иордании, США и Саудовской Аравии удалось выявить сходство в полете вымерших птерозавров и современных птиц. Структура костей доисторических рептилий указывает на то, что крупные особи использовали крылья, чтобы парить, а более мелкие экземпляры махали крыльями в полете.