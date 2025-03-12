В США нашли обломки затонувшего более века назад корабля

По словам климатолога штата Висконсин Эда Хопкинса, сезон штормов на озерах начинается в ноябре, когда теплая вода встречается с холодным воздухом и ветры беспрепятственно дуют над открытой водой, создавая волны высотой до 9 метров. Озера в это время могут быть более опасными, чем океаны, так как они меньше, и кораблям сложнее маневрировать во время штормов.