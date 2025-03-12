В США нашли обломки затонувшего более века назад корабля

За 20 лет до того, как «Титаник» изменил историю мореплавания, в Великих озерах США появился другой корабль — Western Reserve. Его рекламировали как следующий великий технологический прогресс. Однако в водах Штатов он ходил недолго.
В 1892 году судно отправилось в плавание. Когда Western Reserve вошел в залив Уайтфиш на озере Верхнее между Мичиганом и Канадой, поднялся штормовой ветер, который разрушил его. Он раскололся на две части.
Единственным выжившим был рулевой Гарри У. Стюарт, который проплыл 1,6 километра до берега после того, как его спасательная шлюпка перевернулась.
Об этом пишет Associated Press.
Дэррил Эртел, директор морских операций общества, и его брат Дэн Эртел потратили более двух лет на поиски Western Reserve. Исследователи задействовали подводный беспилотник, который передал четкие изображения ходового огня по левому борту. Судно «сильно изуродовано», однако его обломки хорошо сохранились в пресной холодной воде.
С 1700-х годов Великие озера поглотили тысячи кораблей. Пожалуй, самым известным из них является «Эдмунд Фицджеральд» — рудовозок, который попал в шторм в ноябре 1975 года и затонул у Уайтфиш-Пойнт в 160 километрах от Западного заповедника.
По словам климатолога штата Висконсин Эда Хопкинса, сезон штормов на озерах начинается в ноябре, когда теплая вода встречается с холодным воздухом и ветры беспрепятственно дуют над открытой водой, создавая волны высотой до 9 метров. Озера в это время могут быть более опасными, чем океаны, так как они меньше, и кораблям сложнее маневрировать во время штормов.
Ранее исследователи показали, как сегодня выглядит легендарное судно «Титаник».