В США нашли новых хозяев для сквернословящего попугая Перца

Заявки изучали в течение трех недель, потом составили шорт-лист из 10 подходящих кандидатур, добавили в The Washington Post. Всех обошла и стала хозяйкой Пеппера учительница Тиффани Тернер из Олеана. У нее и ее жениха Тима Сейджа уже есть попугай жако по кличке Шелби, и у него те же проблемы с речью, что и у Пеппера. Как Шелби попал к ней в дом, в СМИ не уточнили. Известно, что пара хотела взять еще одного взрослого попугая, юную особь они не рассматривали.