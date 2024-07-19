В США нашли новых хозяев для сквернословящего попугая Перца

В США нашли новых хозяев для сквернословящего бездомного попугая — белолобого амазона по Кличке Пеппер (с английского можно перевести как «Перец»). В середине июня он попал в приют для животных Niagara SPCA в Ниагара-Фолс (штат Нью-Йорк), в заведении искали ему дом через соцсети. В ответ на объявление пришло около 400 заявок, сообщает Fox News. Среди претендентов были владелец салуна «Дикий Билл» в Техасе и моряк, сравнивший свой словарный запас с познаниями Пеппера.
Заявки изучали в течение трех недель, потом составили шорт-лист из 10 подходящих кандидатур, добавили в The Washington Post. Всех обошла и стала хозяйкой Пеппера учительница Тиффани Тернер из Олеана. У нее и ее жениха Тима Сейджа уже есть попугай жако по кличке Шелби, и у него те же проблемы с речью, что и у Пеппера. Как Шелби попал к ней в дом, в СМИ не уточнили. Известно, что пара хотела взять еще одного взрослого попугая, юную особь они не рассматривали.
Белолобые амазоны в среднем живут лет по 40, но могут дожить и до 70 лет. Пепперу сейчас около 20 лет. Тернер и Сейджу — по 30 лет, так что они еще могут стареть вместе с подопечным. Пока что новая хозяйка услышала от Пеппера только одно бранное слово. Кроме того, попугай распушил перья и «станцевал», когда в гости пришла мать Тернер.
Пеппера и еще шесть попугаев в приют принесла женщина, заявившая, что больше не может о них заботиться. Белолобые амазоны способны имитировать до 40 звуков, и бывшая хозяйка предупредила волонтеров, что их новый подопечный может разразиться нецензурной бранью.
«Может показаться забавным принести домой сквернословящего попугая, пока он не испортит посиделки вашей бабушки с подругами. Но если вы хотите избежать прихода незваных гостей, то приютите Пеппера — они подумают дважды, приходить ли к вам, после того, как попугай их обругает», — писала руководитель Niagara SPCA Эми Льюис в объявлении о поиске хозяев для Пеппера в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).