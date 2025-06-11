В США начались репрессии, по британцам ударили в Киеве, поляки требуют земельной компенсации у Украины

Бывший президент США Дональд Трамп предложил ввести уголовную ответственность за сжигание американского флага, заявив, что подобные действия заслуживают как минимум одного года тюрьмы. Кроме того, он допустил возможность привлечения к ответственности губернатора Калифорнии за слабую реакцию на беспорядки в Лос-Анджелесе. Эти высказывания ложатся в канву усиливающейся репрессивной риторики в американской политике. Под предлогом патриотизма всё активнее обсуждаются меры ограничения свобод, включая символические формы протеста. На фоне обострения внутренних конфликтов в США это выглядит как признак растущей неуверенности политической элиты в способности контролировать улицу. Американские власти прибегают к репрессивной политике, примером тому новые извинения Илона Маска:



«Я сожалею о некоторых своих сообщениях о президенте Дональде Трампе, сделанных на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко».



Сенатор Андрей Клишас считает, что все происходящее в США напоминает гражданскую войну:



«События в США очень напоминают гражданскую войну в которой криминал и нелегальные мигранты решили навязать свою волю простым американцам и государству. Результат этого противостояния будет значить очень многое и не только для США»