В США на берег выбросило осколок челюсти громадного животного

В Северной Каролине (США) на острове Хаттерас на берег выбросило фрагмент челюсти гигантского животного, пишет Daily Mail. По информации Службы национальных парков США, осколок черепа достигает 3 футов (примерно 0,9 м) в ширину и 2 футов в высоту (0,6 м).
В ведомстве считают, что останки принадлежат морскому животному, которое может вырастать до 60 футов (более 18 м) в длину и весить около 40 т. Скорее всего, это горбатый кит. При помощи роговых пластин (китового уса) преставители вида отфильтровывают из воды планктон и водоросли. Они могут широко открывать пасть и поглощать большие объемы воды и добычи.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, у побережья Северной Каролины с 2016 года погибло как минимум 30 горбатых китов. В Службе национальных парков США объясняют это историей региона: здесь происходили ураганы и кораблекрушения, и внешние отмели и сложившийся в этом месте подводный ландшафт может стать ловушкой для крупных морских животных. В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований добавили, что киты также погибали, сталкиваясь с кораблями и попадая в сети.
Местных жителей также предостерегли от попыток заполучить фрагмент челюсти кита в качестве трофея. По закону о защите морских млекопитающих, запрещено владение любыми частями туш и/или костей этих животных. Найденные останки используются в образовательных и научных целях или утилизируются.