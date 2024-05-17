В США на берег выбросило осколок челюсти громадного животного

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, у побережья Северной Каролины с 2016 года погибло как минимум 30 горбатых китов. В Службе национальных парков США объясняют это историей региона: здесь происходили ураганы и кораблекрушения, и внешние отмели и сложившийся в этом месте подводный ландшафт может стать ловушкой для крупных морских животных. В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований добавили, что киты также погибали, сталкиваясь с кораблями и попадая в сети.