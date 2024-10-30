В США мужчина вышел на пробежку с собакой и на месяц заблудился в лесу

Бегун ориентировался по старой карте, при этом местный рельеф сильно изменился из-за пожаров в 2021 и 2022 годах. Тропы, к которой он хотел выйти, уже не было. Однако из любопытства турист продолжил путь. На третий день мужчина осознал серьезность ситуации и даже просил пса найти дорогу домой. В итоге Шок жил в покинутой медведями старой берлоге, питался ягодами и грибами.