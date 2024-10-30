В США мужчина вышел на пробежку с собакой и на месяц заблудился в лесу

39-летний Роберт Шок пропал 31 июля 2024 года после того, как вышел с собакой по кличке Фредди на пробежку в Национальном парке Норт-Каскейдс в штате Вашингтон. Оказывается, мужчина заблудился и месяц выживал в лесу, пишет People. Его мать Джен Томпсон все это время не теряла надежду, что ее сына найдут живым.
Шок планировал пробежать 20 миль (примерно 32 км) и вернуться домой, поэтому он не взял с собой много вещей. В итоге он заблудился, будучи без съестных припасов, подходящей для продолжительных походов одежды и телефонной связи — мобильный у него разрядился на второй день. Спасли его только 30 августа.
Бегун ориентировался по старой карте, при этом местный рельеф сильно изменился из-за пожаров в 2021 и 2022 годах. Тропы, к которой он хотел выйти, уже не было. Однако из любопытства турист продолжил путь. На третий день мужчина осознал серьезность ситуации и даже просил пса найти дорогу домой. В итоге Шок жил в покинутой медведями старой берлоге, питался ягодами и грибами.
4 августа его мать узнала о том, что собаку сына удалось найти. Женщина не знала о планах Шока и пыталась дозвониться до него с 31 июля, заявление о его пропаже она подала 5 августа.
30 августа Шока заметили участники Ассоциации тихоокеанских северо-западных троп, возвращавшиеся с работ по восстановлению одной из троп. Спасенного мужчину доставили в больницу на вертолете. Около месяца он провел в госпитале, восстанавливаясь после пережитого и истощения.
72-летняя Памела Хелмстадтер провела в осеннем лесу четыре дня. Температура тела женщины понизилась до 90,7 градуса по Фаренгейту (32,6 градуса по Цельсию) на момент обнаружения. По мнению властей, Хелмстадтер смогла выжить благодаря тому, что с ней рядом была ее собака Люси.
«Когда мы нашли Памелу Хелмстадтер, собака всячески пыталась защитить ее, даже легла хозяйке на грудь. Вероятно, так она поступала и по ночам, чтобы помочь хозяйке согреться», — объяснял сержант Джош Бил.