В США мужчина выиграл $9,2 млн благодаря сломанному торговому автомату

На следующее утро он просканировал билет и узнал, что тот оказался выигрышным. Мужчина признается: сначала не мог поверить своей удаче. «Я посмотрел на жену, а она сказать даже ничего не могла. Сейчас мы смеемся над тем, как я разозлился на сломанный автомат, и рады тому, что все обернулось в нашу пользу», — добавляет новоиспеченный миллионер.