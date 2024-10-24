В США мужчина выиграл $9,2 млн благодаря сломанному торговому автомату

Житель штата Иллинойс (США) уверен, что сорвал джекпот в лотерее Lotto благодаря сломанному торговому автомату, пишет UPI. Сумма выигрыша составила $9,2 млн (более 892 млн руб.).
По словам счастливчика, изначально он собирался взять билет на другую игру, но автомат завис. «Я расстроился, не понимал, что происходит, и в итоге решил купить билет на ту игру, что автомат выдавал», — говорит победитель.
На следующее утро он просканировал билет и узнал, что тот оказался выигрышным. Мужчина признается: сначала не мог поверить своей удаче. «Я посмотрел на жену, а она сказать даже ничего не могла. Сейчас мы смеемся над тем, как я разозлился на сломанный автомат, и рады тому, что все обернулось в нашу пользу», — добавляет новоиспеченный миллионер.
58-летний Майкл Бакнер из Южной Каролины приобрел билет мгновенной лотереи Mega Multiplier вместо поездки в казино и выиграл $2 млн (около 192 млн руб.). Он тоже не верил в реальность происходящего, когда узнал, что стал обладателем громадной суммы денег. На счастливый билет американец потратил $20 (около 1,9 тыс. руб.).
Выигрыш мужчина планирует потратить на оплату счетов, чем-то он поделится с родственниками, а часть денег отложит.