В США мужчина выиграл $100 тыс. благодаря тому, что проголодался

В конце января стало известно о том, что за своим выигрышем обратился победитель «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» — необходимые для оформления документы он отправил по почте. Личность лотерейного миллиардера пока не раскрывается, у него также есть право сохранить анонимность.