В США мужчина выиграл $100 тыс. благодаря тому, что проголодался

В США Ликсандер Паниагуа-Маравилья выиграл в лотерею Let’s Make a Deal $100 тыс. (около 8,7 млн руб.) благодаря тому, что проголодался. Житель штата Вирджиния зашел в магазин за перекусом и случайно заметил лотерейный билет, принесший ему крупную сумму, пишет UPI.
«Я даже вскрикнул! Все казалось просто сюрриалистичным, до сих так и кажется», — делится эмоциями счастливчик, вспоминая об импульсивной покупке.
Россиянка Алена узнала о выигрыше в лотерею, когда пекла детям блины. Она выиграла в онлайн-лотерее «Большая 8» 46 129 600 ₽ Победительница играла в лотерею в течение четырех месяцев, до крупного куша ей удалось получить 19 тыс. руб., 5 тыс. руб. и 7 тыс. руб.
«На последний тираж купила билеты и пошла печь блины, результаты не ждала специально. Потом ко мне подбежал малыш, попросил включить телефон, чтобы посмотреть мультик. Я открыла телефон и увидела СМС», — рассказала жительница Сургута.
Сначала победительница решила, что выиграла 46 тыс. руб., только пересчитав нули, она осознала, насколько внушительным оказался сорванный куш. В такой большой выигрыш сразу не смогли поверить муж Алены и ее дочь. Полученные в лотерее деньги новоиспеченная миллионерша планирует потратить на покупку дома.
В конце января стало известно о том, что за своим выигрышем обратился победитель «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» — необходимые для оформления документы он отправил по почте. Личность лотерейного миллиардера пока не раскрывается, у него также есть право сохранить анонимность.