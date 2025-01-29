В США мужчина воссоединился с собакой, которая потерялась 8 лет назад

Житель штата Аризона встретился со своей собакой, которая пропала восемь лет назад. Воссоединение произошло совершенно неожиданно — мужчина узнал о находке питомца, когда ехал в Калифорнию, чтобы помочь пострадавшим от лесных пожаров. Об этом сообщает New York Post.
Пинчер фотографа Поля Гильбо по кличке Дамиан исчез в 2017 году во время переезда из Массачусетса в Аризону. Семья сделала остановку в городе Оклахома-Сити, где пес сорвался с поводка и убежал. Хозяева безуспешно искали питомца целую неделю, но в конце концов вынуждены были продолжить путь.
Поль Гильбо не терял надежду найти Дамиана. Он регулярно писал о пропаже в социальных сетях и верил, что однажды собака вернется домой, но поиски не давали результатов.
Спустя восемь лет жительница Оклахома-Сити Донна Бентли заметила перебегающего дорогу пинчера. Она чуть не сбила животное, но успела вовремя остановиться. Позже брат женщины отвез собаку к ветеринару. Осмотр показал, что 13-летний Дамиан немного похудел, но в целом был здоров. Ветеринар обнаружил микрочип, по которому удалось найти контакты Гильбо. В этот момент сам хозяин находился на пути в Лос-Анджелес, чтобы помочь пострадавшим от лесных пожаров.
Спустя 14 часов Гильбо уже был в Оклахома-Сити, где впервые за долгие годы увидел Дамиана. За восемь лет питомец сильно постарел, но сразу узнал своего хозяина.
В сентябре 2024 года кошка по кличке Рейн Бо (Rayne Beau созвучно с rainbow — «радуга») потерялась в Йеллоустонском национальном парке и преодолела почти 900 миль (около 1450 км), оказавшись в калифорнийском городе Розвилл. За время путешествия кошка сильно похудела — она потеряла около 40% массы тела, лапки были сильно повреждены. Хозяйка кошки уверена, что большую часть — от Вайоминга до Калифорнии — животное прошло самостоятельно.
А в Караидельском районе (Башкирия) собака по кличке Белка четыре дня ждала на льду утонувшего хозяина. Пока водолазы обследовали дно реки на глубине более 7 м, собака верно ждала своего хозяина недалеко от места, где произошла трагедия. Несмотря на попытки родственников мужчины забрать ее домой, она не хотела покидать место происшествия. На четвертый день спасателям удалось найти тело мужчины на глубине 9 м.