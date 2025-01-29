В США мужчина воссоединился с собакой, которая потерялась 8 лет назад

А в Караидельском районе (Башкирия) собака по кличке Белка четыре дня ждала на льду утонувшего хозяина. Пока водолазы обследовали дно реки на глубине более 7 м, собака верно ждала своего хозяина недалеко от места, где произошла трагедия. Несмотря на попытки родственников мужчины забрать ее домой, она не хотела покидать место происшествия. На четвертый день спасателям удалось найти тело мужчины на глубине 9 м.