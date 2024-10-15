В США мужчина не пошел в казино, выбрав лотерею. И выиграл $2 млн

58-летний Майкл Бакнер из Южной Каролины (США) пропустил поездку в казино и решил купить билеты мгновенной лотереи Mega Multiplier. В итоге он выиграл $2 млн (около 192 млн руб.), сообщается на сайте Michigan Lottery.
Бакнер признается, что не осознавал реальность происходящего, когда увидел, что выиграл крупную сумму. «Я позвонил своей возлюбленной и рассказал о выигрыше, но и она не поверила. До сих пор не верится», — говорит победитель лотереи.
Выигрышный билет обошелся мужчине в $20 (около 1,9 тыс. руб.).
Бакнер решил забрать приз в виде единовременной выплаты, размер которой составил $1,3 млн (около 125 млн руб.) Деньги он потратит на оплату счетов, поделится средствами с родственниками, а оставшуюся часть выигрыша отложит.
В мае 2024 года в США разгорался скандал с участием еще одного победителя лотереи. Приз Mega Millions составил $1,35 млрд, победитель забрал единовременную выплату в размере $723 564 144 (около $500 млн после уплаты налогов). Он оказался ввязан в судебное разбирательство с матерью своего ребенка, к делу привлекли и отца новоиспеченного миллионера. Тому тоже нашлось, в чем упрекнуть «счастливчика».
Лотерейный миллионер обвинил бывшую возлюбленную в том, что она якобы нарушила условия соглашения между ними и рассказала о выигрыше его отцу, сестре и мачехе, и потребовал с нее неустойку в несколько сотен тысяч долларов. Впоследствии победитель подал еще один иск против матери своего ребенка, обвинив ее в том, что она пыталась раскрыть его личность. В опровержении приводятся слова отца мужчины. Тот заявил, что сын сам рассказал ему о выигрыше и пообещал дом, машины и гараж, но обещания не сдержал.