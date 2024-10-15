В США мужчина не пошел в казино, выбрав лотерею. И выиграл $2 млн

Лотерейный миллионер обвинил бывшую возлюбленную в том, что она якобы нарушила условия соглашения между ними и рассказала о выигрыше его отцу, сестре и мачехе, и потребовал с нее неустойку в несколько сотен тысяч долларов. Впоследствии победитель подал еще один иск против матери своего ребенка, обвинив ее в том, что она пыталась раскрыть его личность. В опровержении приводятся слова отца мужчины. Тот заявил, что сын сам рассказал ему о выигрыше и пообещал дом, машины и гараж, но обещания не сдержал.