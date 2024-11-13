В США многодетный отец инсценировал свою смерть, чтобы сбежать в Европу

Как сообщает People,12 августа мужчина отправился покататься на байдарке и порыбачить на озере Грин-Лейк в Висконсине. С женой он в последний раз общался накануне 11 августа. Мужчина не вернулся домой, и родные обратились в полицию. После этого правоохранители отправились на озеро.
Автомобиль и прицеп мужчины обнаружили возле Мемориального парка Додж. Вскоре на озере нашли его перевернутую байдарку — она находилась в месте, где глубина достигает 67 метров. На следующий день рыбаки достали из водоема удочку и ящик со снастями. Там лежали водительские права, бумажник и ключи от машины мужчины.
Его искали 28 дней, в том числе опытные дайверы. Тело мужчины не нашли. В октябре полиция выяснила, что 13 августа имя пропавшего попало в базу канадских правоохранителей. В итоге выяснилось, что мужчина в мае заявил о потере паспорта и оформил новый документ.
Полиция проверила его ноутбук. Оказалось, что перед исчезновением он заменил жесткий диск и очистил историю браузера. Накануне он сфотографировал свой паспорт, перевел деньги в иностранный банк, сменил адрес электронной почты, оформил полис страхования жизни на 375 тысяч долларов и приобрел карты авиакомпаний. Кроме того, выяснилось, что американец несколько месяцев общался с женщиной из Узбекистана.
Правоохранители полагают, что сейчас он «где-то в Европе». Они попросили мужчину связаться с семьей и утешить детей, которые думали, что их папа утонул.
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