В США многодетный отец инсценировал свою смерть, чтобы сбежать в Европу

Полиция проверила его ноутбук. Оказалось, что перед исчезновением он заменил жесткий диск и очистил историю браузера. Накануне он сфотографировал свой паспорт, перевел деньги в иностранный банк, сменил адрес электронной почты, оформил полис страхования жизни на 375 тысяч долларов и приобрел карты авиакомпаний. Кроме того, выяснилось, что американец несколько месяцев общался с женщиной из Узбекистана.