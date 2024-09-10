В США медведь забрался в дом и украл из холодильника желе

Как рассказал Скотт Клотье из Калифорнии, медведь забрался в дом его семьи, когда там никого не было, и сразу отправился на кухню. Там он открыл холодильник, достал оттуда желе и убежал обратно в лес. Мужчина добавил, что зверь оставил после себя бардак и повредил мебель, поэтому теперь придется делать там ремонт.