В США купили самого дорогого щенка в мире. Столько стоят 44 квартиры

«Я столько потратил на эти породы, потому что они редкие, а людям нравится на них смотреть и фотографироваться с ними. Я и мои питомцы привлекаем больше внимания, чем какой-либо актер на красной дорожке», — утверждает хозяин Кадабомба Оками. Видео с гибридом волка и овчарки на ковровой дорожке с кинопремьеры посмотрели более 3 млн раз, добавили в The New York Post.