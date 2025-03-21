В США купили самого дорогого щенка в мире. Столько стоят 44 квартиры

51-летний Сатиш из Индии купил за $5,7 млн (более 484 млн руб.) щенка породы, которую называют самой редкой и уникальной в мире, пишет The New York Post. Для сравнения: в Москве можно купить двухкомнатную квартиру площадью около 45 кв. м за 11 млн руб., такой вариант есть на «Циан», а на «Авито» предлагают студию почти за 7 млн руб.
Щенок стал первым в своем роде и представляет собой гибрид волка и кавказской овчарки. Юный «волкодав» получил кличку Кадабомб Оками. Он появился на свет в США, сейчас ему восемь месяцев, он весит 165 фунтов (почти 75 кг), а его рост равен 30 дюймам (76,2 см).
Хозяин дорогого щенка — известный собаковод, у него есть собаки более чем 150 разных пород. Сатиш уже лет десять не занимается разведением животных, однако он продолжает зарабатывать при помощи своих подопечных — показывает редкие породы зрителям. Собаковод может получить от $2800 за полчаса либо заработать $11 700 за пять часов.
«Я столько потратил на эти породы, потому что они редкие, а людям нравится на них смотреть и фотографироваться с ними. Я и мои питомцы привлекаем больше внимания, чем какой-либо актер на красной дорожке», — утверждает хозяин Кадабомба Оками. Видео с гибридом волка и овчарки на ковровой дорожке с кинопремьеры посмотрели более 3 млн раз, добавили в The New York Post.
У Сатиша также есть редкая разновидность чау-чау, напоминающая циньлинскую панду. Он хорошо заботится о своих подопечных — собаки живут на ферме площадью семь акров, у каждой личная комната — 20 футов на 20 футов (6 м на 6 м).