В США кота сдали в приют за то, что он «слишком ласковый»

Всех остальных Кимия призвала обратить внимание на других кошек в приюте: она уверяет, что они не менее очаровательные, чем Рави, пусть пока и не имеют сопоставимой медийной славы. Приют совсем небольшой, и одновременно в нем содержится не более 16 собак и 25 кошек.