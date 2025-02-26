В США кота сдали в приют за то, что он «слишком ласковый»

Недавно приют Little Guild Animal Shelter в Корнуолле, штат Коннектикут, рассказал в своих соцсетях про нового постояльца: кота Рави. Рави 8 лет, у него короткая черная шерсть, а еще он очень любит обниматься и совсем не хочет отрываться от человека.
Как ни странно, именно тактильность общительность и привели Рави в приют: предыдущие хозяева отдали животное с формулировкой, что оно слишком ласковое. Впрочем, благодаря социальным сетям кот стремительно покорил интернет, и уже скоро нашел новых хозяев. Историю Рави рассказал People.
Приют выложил видео с Рави в Тиктоке: на нем сотрудница Кимия Доусон обнимается с Рави, объясняет, что кот очень любит ласкаться и показывает его лицо камере.
За считанные дни ролик набрал 12,6 миллионов просмотров и 3 миллиона лайков. Зрители решили выразить симпатию коту и в реальном мире: всего за несколько дней в учреждение пришло больше 160 заявок от желающих забрать кота домой.
В следующем ролике Кимия поблагодарила всех за активную реакцию и большое количество заявок. «Мы не думали, что это видео станет таким популярным», — признается девушка.
По ее словам, кот уже скоро найдет себе новый дом, но отдать его, разумеется, получится лишь одному хозяину — после того, как сотрудник приюта изучит все пришедшие заявки.
Всех остальных Кимия призвала обратить внимание на других кошек в приюте: она уверяет, что они не менее очаровательные, чем Рави, пусть пока и не имеют сопоставимой медийной славы. Приют совсем небольшой, и одновременно в нем содержится не более 16 собак и 25 кошек.
Управляющая приютом Тиффани Лемелин рассказала, что кот уже скоро найдет дом: на данный момент в приюте одновременно дежурит всего один сотрудник, поэтому на процесс подбора хозяина должна уйти неделя.
«Мы ошарашены тем, сколько людей захотело стать хозяевами Рави: он покорил всех, просто будучи самим собой», — рассказывает Тиффани, уверенная, что новые хозяева будут только рады любвеобильности питомца.
Остальным же она, как и Кимия, предлагает обратить внимание на других животных в приюте, и напоминает, что в каждом приюте около дома по всему миру можно найти чудесных собак и кошек, которые нуждаются в новых хозяевах и готовы дарить им свою любовь.
Россияне, кстати, тоже стали чаще брать животных с улицы, а не покупать. Почему так происходит, рассказываем в отдельном материале.