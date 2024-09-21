В США кот прошел почти 1,5 тысячи километров, чтобы добраться до дома

Супруги Бенни и Сюзанна взяли с собой кота Рэйн Бо (Rayne Beau созвучно со словом «rainbow» — «радуга») в поездку в заповедник в начале июня, сообщает NBC News. Там он испугался и сбежал из палатки в лесную чащу.
Весь остаток отдыха хозяева провели в поисках питомца. Супруги разложили в лесу любимые лакомства и игрушки кота, но он так и не нашелся. Огорченным хозяевам пришлось уехать домой без него.
Однако, когда супруги уезжали из Йеллоустоуна, Сюзанна заметила счастливое предзнаменование: в небе появилась двойная радуга. Женщина восприняла это как знак, что надежда на возвращение Рэйн Бо есть.
Так и произошло. Спустя два месяца супругам позвонили из приюта для животных в городе Розвилл в Калифорнии. Местная жительница увидела кота и обратилась в организацию. Сотрудники приюта нашли на теле кота микрочип и через него вышли на хозяев.
Оказалось, питомец сам каким-то образом вернулся в штат. Хозяева до сих пор не знают, как их кот проделал такой длинный путь.
За два месяца своего путешествия Рэйн Бо похудел на 2,7 килограмма, он был истощен. Сейчас питомец восстанавливает силы и проводит дни, играя со своей сестрой.
Ранее людей впечатлила история другого кота — 17-килограммового Крошика из Перми. Он пытался сбежать из приюта, но смог преодолеть лишь несколько метров, после чего утомился и прилег отдохнуть на обувной полке, словно прикинувшись тапочком.