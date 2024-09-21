В США кот прошел почти 1,5 тысячи километров, чтобы добраться до дома

За два месяца своего путешествия Рэйн Бо похудел на 2,7 килограмма, он был истощен. Сейчас питомец восстанавливает силы и проводит дни, играя со своей сестрой.



Ранее людей впечатлила история другого кота — 17-килограммового Крошика из Перми. Он пытался сбежать из приюта, но смог преодолеть лишь несколько метров, после чего утомился и прилег отдохнуть на обувной полке, словно прикинувшись тапочком.