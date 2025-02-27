В США кошка застряла в диване на три недели и выжила

Если вы любите вытряхивать крошки из дивана, задумайтесь: возможно, однажды они спасут чью-то жизнь. Иначе объяснить, как смогла прожить три недели в недрах мягкой мебели кошка из Колорадо, которая потерялась внутри дивана, трудно.
Эта история, как рассказывает WSAZ3, началась в Вашингтоне. Врач-бихевиорист Энди Хэнсон получил новую работу в Колорадо и переехал в другой штат вместе с семьей: женой Кристен, дочерьми Ханной и Эделин и двумя кошками.
Однако в день переезда кошка Санни-Лу неожиданно потерялась. Хэнсоны обыскали весь дом и его окрестности, а также перерыли собранные грузчиками вещи, но так и не нашли кошку.
«Бедняжка Санни так напугалась — а она всегда пряталась, когда пугалась. Мы купили ей новую переноску, чтобы взять ее в самолет — а ее и след простыл», — вспоминает тяжелый день Кристен.
Семья перенесла переезд, оставив вещи у грузчиков, и потратила несколько дней на поиски животного, но даже обойдя все соседние кварталы, Хэнсоны вернулись с пустыми руками. С разбитым сердцем им пришлось покинуть родной штат и отправиться в путешествие через пол-страны.
«Было очень грустно и тяжело на сердце», — вспоминает день отъезда 12-летняя Ханна.
Друзья и родные Хэнсонов продолжали поиски даже после того, как семья уехала — безрезультатно. Кошку искали уже несколько недель, хотя все уже начали понимать, что поиски вряд ли могут увенчаться успехом.
Но вдруг в день, когда грузчики привезли мебель на новое место, дочери сели отдохнуть на старый семейный диван, и случилось чудо: они услышали «мяу».
Мы услышали «мяу»!
Энди тут же разобрал диван — и в глубине короба увидел ярко-рыжий мех Санни-Лу. «Я не мог в это поверить! Прошло три недели!» — вспоминает Энди. Кошка была слабой и истощенной, но живой.
Ветеринар скорой помощи доктор Эрин Диксон тоже с трудом поверила в эту историю: «я все переспрашивала у них, точно ли кошку потеряли на три недели, а не три дня». Следующие три дня Санни-Лу провела в ветеринарной реаниматологии, но очень быстро окрепла и пришла в себя.
«Это семейство сделало все возможное, чтобы найти кошку, а затем — чтобы спасти ей жизнь», — рассказывает доктор Диксон. «Санни-Лу невероятно храбрая кошка, и я польщена тем, что смогла стать частью ее невероятного путешествия».
Как Санни-Лу смогла забиться в диван, что она переживала за время путешествия через половину Соединеных штатов и как смогла выжить столько дней без еды и воды, остается загадкой — но Хэнсоны уверены, что кошку спасла их любовь.
«Мы любим ее и чувствуем, что она тоже нас любит», — уверена Кристен. «Я думаю, что она боролась за жизнь, чтобы остаться с нами, потому что видит Бог, она очень нам нужна».
Не менее невероятная история произошла на днях в Крыму: кошку Мусю выбросили с 40-метровой скалы в замке Ласточкино гнездо, но животное выжило: вот история ее спасения.