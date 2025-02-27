В США кошка застряла в диване на три недели и выжила

Ветеринар скорой помощи доктор Эрин Диксон тоже с трудом поверила в эту историю: «я все переспрашивала у них, точно ли кошку потеряли на три недели, а не три дня». Следующие три дня Санни-Лу провела в ветеринарной реаниматологии, но очень быстро окрепла и пришла в себя.