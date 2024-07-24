В США кит намеренно врезался в лодку. Видео

У побережья Портсмута в американском штате Нью-Гэмпшир кит вынырнул из воды и врезался в лодку. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Инцидент был снят двумя братьями с другого катера. На видео видно, как кит выпрыгнул из воды и столкнулся с лодкой, которая из-за этого сильно наклонилась. В результате в воде оказались двое рыбаков, находившихся на судне. Очевидцы остановили съемку, подплыли ближе и помогли пострадавшим выбраться из воды. Позже они были доставлены в порт Грейт-Бэй.
Согласно сообщениям береговой охраны, ни рыбаки, ни кит не получили повреждений.
Ранее в Средиземном море косатки напали на яхту.
Анна Морозова