В США из-за названия точки доступа WiFi почти на пять часов задержали рейс

Самолет авиакомпании American Airlines должен был вылететь 7 февраля в 13:42 из Остина в Шарлотт. Однако рейс задержали из-за точки доступа Wi-Fi. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на одного из пассажиров Брюса Стина.
63-летний мужчина рассказал, что сидел в передней части самолета и увидел молодого человека, который подошел к стюардессе с планшетом, чтобы что-то ей показать. Та немедленно позвонила в кабину, и вскоре пилот объявил, что борт возвращается к выходу на посадку из-за «административной проблемы».
Экипаж сообщил о произошедшем в полицейское управление Остина и в департамент авиации. Через несколько минут пилот объявил, что кто-то переименовал их точку доступа, дав ей наименование «На борту самолета находится бомба».
Затем на борт поднялся лейтенант полиции и попросил причастного к ситуации во всем сознаться. «Если это шутка, пожалуйста, поднимите руку сейчас, потому что мы можем разобраться с розыгрышем иначе, чем если бы нам пришлось провести полноценное расследование», — сказал он.
Никто не поднял руку, и всех вывели из самолета группами. Багаж и устройства пассажиров еще раз проверили. Никаких опасных предметов правоохранители не нашли.
Самолет в итоге вылетел, но с задержкой почти в пять часов.
Рейсы могут задержать не только из-за пугающего названия точки доступа Wi-Fi. Так, ранее в Риме кот пробрался в отсек самолета с электроникой и устроил двухдневный переполох.