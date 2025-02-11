В США из-за названия точки доступа WiFi почти на пять часов задержали рейс

Затем на борт поднялся лейтенант полиции и попросил причастного к ситуации во всем сознаться. «Если это шутка, пожалуйста, поднимите руку сейчас, потому что мы можем разобраться с розыгрышем иначе, чем если бы нам пришлось провести полноценное расследование», — сказал он.