В США из лаборатории сбежали 40 подопытных обезьян

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Около 40 обезьян, содержавшихся в качестве подопытных в исследовательском центре Южной Каролины, смогли вырваться на волю, полиция ведет их поиски и просит местных жителей не приближаться к животным в случае встречи, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на правоохранителей.
«Полиция проводит поисковые работы после того, как в среду вечером из исследовательского центра в Южной Каролине сбежали 40 обезьян», — говорится в сообщении телеканала.
Местная полиция сообщила, что животные сбежали из исследовательского центра компании Alpha Genesis, которая работает с обезьянами для проведения клинических испытаний, в том числе по лечению расстройств головного мозга.
Отмечается, что в ведомстве не уточнили, в каких испытаниях приматы принимали участие и подвергались ли каким-либо заболеваниям.