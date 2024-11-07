В США из лаборатории сбежали 40 подопытных обезьян

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Около 40 обезьян, содержавшихся в качестве подопытных в исследовательском центре Южной Каролины, смогли вырваться на волю, полиция ведет их поиски и просит местных жителей не приближаться к животным в случае встречи, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на правоохранителей.