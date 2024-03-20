В США идентифицировали обломки затонувшего британского корабля XVII века

Судно, обломки которого нашли в водах национального парка Драй-Тортугас у побережья штата Флорида, оказалось затонувшим британским кораблем XVII века. Об этом сообщает Служба национальных парков США.
Обломки были обнаружены еще в 1993 году. В 2021-м ученые вновь обследовали место крушения и нашли неподалеку от него пять пушек. Теперь, изучив характеристики орудий и сопоставив находку с историческими записями, археологи пришли к выводу, что это британский корабль Tyger. Судно длиной около 40 м было построено в 1647 году и патрулировало воды у побережья Флориды во время конфликта с Испанией, также известного как «война из-за уха Дженкинса» (1739−1742).
В январе 1742 года HMS Tyger сел на мель — его вынесло на риф в западной части архипелага Флорида-Кис. Моряки пытались спасти судно, но оно все равно потерпело крушение. Экипаж из около 300 человек покинул корабль и был вынужден провести более двух месяцев на необитаемом острове Гарден-Ки.
Здесь члены экипажа возвели первые укрепления, которые послужили основой для построенного здесь позднее форта Джефферсон. Они также смогли построить для спасения небольшие лодки из обломков затонувшего корабля и добраться на них на контролируемый британцами город Порт-Ройал на Ямайке.
Прошлым летом ученые обнаружили старинный клад возрастом 2000 лет на месте затонувшего римского корабля в Средиземном море. Уникальные артефакты были запрятаны на глубине 350 м между Корсикой и Капрайей. Среди ценных находок — две большие бронзовые чаши, амфоры и всевозможная посуда из стекла.