В США идентифицировали обломки затонувшего британского корабля XVII века

Обломки были обнаружены еще в 1993 году. В 2021-м ученые вновь обследовали место крушения и нашли неподалеку от него пять пушек. Теперь, изучив характеристики орудий и сопоставив находку с историческими записями, археологи пришли к выводу, что это британский корабль Tyger. Судно длиной около 40 м было построено в 1647 году и патрулировало воды у побережья Флориды во время конфликта с Испанией, также известного как «война из-за уха Дженкинса» (1739−1742).