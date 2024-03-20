Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США идентифицировали обломки затонувшего британского корабля XVII века

Tyger участвовал в военном конфликте с Испанией 1739−1742 годов.

Источник: Brett Seymour / NPS

Судно, обломки которого нашли в водах национального парка Драй-Тортугас у побережья штата Флорида, оказалось затонувшим британским кораблем XVII века. Об этом сообщает Служба национальных парков США.

Обломки были обнаружены еще в 1993 году. В 2021-м ученые вновь обследовали место крушения и нашли неподалеку от него пять пушек. Теперь, изучив характеристики орудий и сопоставив находку с историческими записями, археологи пришли к выводу, что это британский корабль Tyger. Судно длиной около 40 м было построено в 1647 году и патрулировало воды у побережья Флориды во время конфликта с Испанией, также известного как «война из-за уха Дженкинса» (1739−1742).

В январе 1742 года HMS Tyger сел на мель — его вынесло на риф в западной части архипелага Флорида-Кис. Моряки пытались спасти судно, но оно все равно потерпело крушение. Экипаж из около 300 человек покинул корабль и был вынужден провести более двух месяцев на необитаемом острове Гарден-Ки.

Здесь члены экипажа возвели первые укрепления, которые послужили основой для построенного здесь позднее форта Джефферсон. Они также смогли построить для спасения небольшие лодки из обломков затонувшего корабля и добраться на них на контролируемый британцами город Порт-Ройал на Ямайке.

Прошлым летом ученые обнаружили старинный клад возрастом 2000 лет на месте затонувшего римского корабля в Средиземном море. Уникальные артефакты были запрятаны на глубине 350 м между Корсикой и Капрайей. Среди ценных находок — две большие бронзовые чаши, амфоры и всевозможная посуда из стекла.