В США годовалый ребенок заразился пожирающей мозг амебой и умер

Ранее сообщалось о том, что в Индии 14-летний подросток по имени Афнан Джасим выжил после заражения поедающей мозг амебой Naegleria fowleri. Предположительно, амеба попала в мозг мальчика после того, как он искупался в местном загрязненном пруду в южном штате Керала. В результате он заболел первичным амебным менингоэнцефалитом (Primary Amoebic Meningoencephalitis, PAM), смертность от которого составляет 97%.