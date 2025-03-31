В США годовалый ребенок заразился пожирающей мозг амебой и умер

В США годовалый мальчик умер из-за инфекции, вызванной пожирающей мозг амебой — неглерией Фоулера. Заражение произошло после того, как ребенка привели на игровую площадку с фонтанами и струйными конструкциями в Арканзасе, пишет Daily Mail. На тот момент мальчику было всего 16 месяцев.
После посещения игровой площадки у мальчика несколько дней держалась высокая температура, была рвота, он отказывался от еды, почти не двигался и находился в измененном состоянии сознания. У ребенка брали на анализ спинномозговую жидкость, результаты показали, что неглерия Фоулера вызвала менингит.
С 1962 по 2023 год в США ей заразились 164 человека, выжили только четверо.
Выяснилось, что в бассейне игровой площадки нарушался ряд требований: не соответствовал норме уровень pH воды, устройство для добавления в воду хлора не работало месяц, при этом оно могло бы предотвратить заражение: неглерия Фоулера не выживает в хлорированной воде.
Ранее сообщалось о том, что в Индии 14-летний подросток по имени Афнан Джасим выжил после заражения поедающей мозг амебой Naegleria fowleri. Предположительно, амеба попала в мозг мальчика после того, как он искупался в местном загрязненном пруду в южном штате Керала. В результате он заболел первичным амебным менингоэнцефалитом (Primary Amoebic Meningoencephalitis, PAM), смертность от которого составляет 97%.
Болезнь была диагностирована в течение 24 часов с момента появления симптомов. Врачи провели тесты, которые помогли обнаружить наличие амебы в спинномозговой жидкости мальчика, а затем ввели ему в позвоночник комбинацию противомикробных препаратов.