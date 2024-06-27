В США гигантская яма образовалась прямо на футбольном поле. Фото

В среду в Олтоне (штат Иллинойс) образовалась гигантская дыра посреди футбольного поля. Об этом сообщает издание First Allen 4.
Отмечается, что дыра возникла в результате оседания грунта в шахте, которая находится прямо под футбольным полем. Сообщается также, что на момент обрушения шахта была действующей, но никто не пострадал.
Директор департамента парков и отдыха в Олтоне Майкл Хейнс заявил, что размер дыры составляет примерно 30 м в ширину и 9−15 м в глубину. Обвал также поглотил один из фонарей.
Хейнс также отметил, что процесс обвала был сюрреалистичным и похожим на фильм, в котором земля уходит из-под ног.
Также известно, что футбольные поля появились в парке в 2019 году, а стоимость проекта превысила $1 млн. Хейнс надеется, что городские власти смогут восстановить разрушенное поле, прежде чем начнется новый спортивный сезон. В настоящее время парк закрыт.