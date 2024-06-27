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В США гигантская яма образовалась прямо на футбольном поле. Фото

Причиной стало обрушение грунта.

Источник: 618 Drone Service

В среду в Олтоне (штат Иллинойс) образовалась гигантская дыра посреди футбольного поля. Об этом сообщает издание First Allen 4.

Отмечается, что дыра возникла в результате оседания грунта в шахте, которая находится прямо под футбольным полем. Сообщается также, что на момент обрушения шахта была действующей, но никто не пострадал.

Директор департамента парков и отдыха в Олтоне Майкл Хейнс заявил, что размер дыры составляет примерно 30 м в ширину и 9−15 м в глубину. Обвал также поглотил один из фонарей.

Хейнс также отметил, что процесс обвала был сюрреалистичным и похожим на фильм, в котором земля уходит из-под ног.

Также известно, что футбольные поля появились в парке в 2019 году, а стоимость проекта превысила $1 млн. Хейнс надеется, что городские власти смогут восстановить разрушенное поле, прежде чем начнется новый спортивный сезон. В настоящее время парк закрыт.