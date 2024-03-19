В США генетики вывели ГМО-корову с содержащим инсулин молоком

Американские зоотехники провели эксперимент над коровой и генетически ее модифицировали. В результате они получили корову, которая дает молоко, обогащенное инсулином. Разные ученые и раньше пытались получить его от крупного рогатого скота, но это первый случай, когда исследователи «прокачали» корову, чтобы добыть важный белок.
Чтобы добиться требуемого результата, исследовательская группа вставила определенный сегмент человеческой ДНК, кодирующий проинсулин (белок, который превращается в инсулин), в ядра клеток 10 коровьих эмбрионов, которые затем поместили в утробу здоровых коров. Как пишут зоотехники в своей работе, опубликованной в издании Biotechnology Journal, в итоге один из генетически модифицированных эмбрионов привел к беременности, в результате чего родился трансгенный теленок. То есть такой, в геном которого искусственно ввели ген, который не может быть приобретен при естественном скрещивании. Это была самка.
Когда только она достигла зрелости, чтобы давать молоко, зоотехники несколько раз пытались ее оплодотворить — и естественным путем, и экстракорпорально, и искусственно, но ни один подход не дал результата. Тогда ученые прибегли к гормональной индукции и все-таки заставили корову лактировать.
Молока, которое давала корова, было мало, но даже это скромное количество позволило выявить, что в нем содержатся специфические белки, которых у обычных коров не было.
В частности, ученые обнаружили С-пептид (полипептид, образующийся при расщеплении проинсулина), который удаляется из человеческого проинсулина в процессе создания инсулина. Это позволило им предположить, что ферменты коровьего молока могли превращать «человеческий» проинсулин в инсулин.
Конкретную концентрацию инсулина в молоке ученые пока не подсчитали, но предположили, что даже если с литра молока будет получаться хотя бы грамм белка, это уже даст солидное количество. В конце концов, зоотехники позволили себе помечтать и заявили, что одно довольно крупное стадо генномодифицированных коров может обеспечить годовым запасом инсулина целый мир.