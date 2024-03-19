В США генетики вывели ГМО-корову с содержащим инсулин молоком

Чтобы добиться требуемого результата, исследовательская группа вставила определенный сегмент человеческой ДНК, кодирующий проинсулин (белок, который превращается в инсулин), в ядра клеток 10 коровьих эмбрионов, которые затем поместили в утробу здоровых коров. Как пишут зоотехники в своей работе, опубликованной в издании Biotechnology Journal, в итоге один из генетически модифицированных эмбрионов привел к беременности, в результате чего родился трансгенный теленок. То есть такой, в геном которого искусственно ввели ген, который не может быть приобретен при естественном скрещивании. Это была самка.