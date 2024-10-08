В США фотоловушка запечатлела редкого хищника

Чаще всего это животное можно встретить в Массачусетсе, Новой Англии, Нью-Йорке и южной Канаде, в Пенсильвании же оно встречается крайне редко. Все дело в том, что в конце 1800-х годов в результате неконтролируемой охоты и интенсивной вырубки лесов в штате не осталось куниц-рыболовов.