В США фотоловушка запечатлела редкого хищника

В Пенсильвании в лесу Мериссвилле (США) фотоловушка запечатлела куницу-рыболова — редкое хищное животное, которое более ста лет назад вымерло в этом штате. Об этом пишет PetaPixel.
Несмотря на название, куницы-рыболовы редко питаются рыбой, предпочитая вместо нее охотиться на кроликов, белок, мышей, землероек, птиц, кошек и даже дикобразов.
Чаще всего это животное можно встретить в Массачусетсе, Новой Англии, Нью-Йорке и южной Канаде, в Пенсильвании же оно встречается крайне редко. Все дело в том, что в конце 1800-х годов в результате неконтролируемой охоты и интенсивной вырубки лесов в штате не осталось куниц-рыболовов.
В середине 1990-х годов в шесть мест на севере Пенсильвании были завезены около 200 особей вида. В настоящее время популяция постепенно растет.
Ранее фотоловушка на севере Миннесоты запечатлела редкую канадскую рысь.