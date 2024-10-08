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В США фотоловушка запечатлела редкого хищника

Камера наблюдения, установленная в лесу в Моррисвилле (Пенсильвания, США), сделала фотографии неуловимого зверя — ильки, или куницы-рыболова.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: PixCams

В Пенсильвании в лесу Мериссвилле (США) фотоловушка запечатлела куницу-рыболова — редкое хищное животное, которое более ста лет назад вымерло в этом штате. Об этом пишет PetaPixel.

Несмотря на название, куницы-рыболовы редко питаются рыбой, предпочитая вместо нее охотиться на кроликов, белок, мышей, землероек, птиц, кошек и даже дикобразов.

Чаще всего это животное можно встретить в Массачусетсе, Новой Англии, Нью-Йорке и южной Канаде, в Пенсильвании же оно встречается крайне редко. Все дело в том, что в конце 1800-х годов в результате неконтролируемой охоты и интенсивной вырубки лесов в штате не осталось куниц-рыболовов.

В середине 1990-х годов в шесть мест на севере Пенсильвании были завезены около 200 особей вида. В настоящее время популяция постепенно растет.

Ранее фотоловушка на севере Миннесоты запечатлела редкую канадскую рысь.