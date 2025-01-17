В США двое детей съели прах своего прадедушки

Лонг рассказала, что она специально убрала контейнер с прахом на верхние полки, но ее сыновья научились добираться до них. «Я люблю их до смерти, но, боже мой, я не знала, смеяться мне или плакать», — призналась женщина. По ее словам, уследить за порядком в доме ей непросто, поэтому там всегда царит хаос. Она сообщила обо всем своей бабушке. Та лишь посмеялась, сказав, что у нее еще есть прах ее мужа — прадеда мальчиков.