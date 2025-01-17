В США двое детей съели прах своего прадедушки

Все произошло в штате Колорадо. Как пишет People, однажды мать-одиночка Моника Лонг, воспитывающая троих сыновей 14, 3 и 2 лет, ждала гостей. Она убиралась перед их приходом и в какой-то момент зашла в ванную, оставив младших сыновей одних в комнате. Женщина рассказала, что ее не было четыре минуты, но дети успели набедокурить. Мама мальчиков увидела вокруг них какую-то пыль, она была даже на их губах. Женщине было некогда выяснять, что именно они съели, поэтому она просто пропылесосила комнату и умыла детей.
Через несколько дней Лонг поняла, что произошло. Она обнаружила, что контейнер с прахом ее деда пуст. Так выяснилось, что мальчики частично съели останки родственника.
Лонг рассказала, что она специально убрала контейнер с прахом на верхние полки, но ее сыновья научились добираться до них. «Я люблю их до смерти, но, боже мой, я не знала, смеяться мне или плакать», — призналась женщина. По ее словам, уследить за порядком в доме ей непросто, поэтому там всегда царит хаос. Она сообщила обо всем своей бабушке. Та лишь посмеялась, сказав, что у нее еще есть прах ее мужа — прадеда мальчиков.
Осенью мир потрясла другая новость, касающаяся кремации. Та история произошла в Великобритании. Там кот неожиданно вернулся домой после того, как его (так полагала хозяйка) кремировали. Оказалось, что возникла путаница, в результате которой люди спутали одного животного с другим.