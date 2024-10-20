В США допустили возвращение к кнопочным гаджетам

Так, эксперты предрекли уход от сенсорных экранов, этому явлению дали название re-buttonization (возвращение к кнопкам).
Уточнялось, что тенденция может затронуть не только телефоны. В материале говорится, что порой сенсор усложняет процесс использования техники.
Так, например, водителю автомобиля иногда требуется больше времени и действий с сенсорным экраном для запуска определенной функции, когда за нее может отвечать одна кнопка.
Ранее, 29 августа, финская компания HDM Global, которая разрабатывает и продает устройства под брендом Nokia, анонсировала кнопочный телефон-раскладушку в стиле Барби. Гаджет, выпущенный при сотрудничестве HDM с американской компанией по производству игрушек Mattel, выполнен в розовом цвете.
В начале мая стало известно, что в России почти вдвое выросли продажи раскладных смартфонов. Увеличение спроса ритейлеры объясняют выходом на рынок новых производителей таких аппаратов.