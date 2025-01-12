В США девятилетняя девочка попросила мастера сделать ей татуировку с Трампом

«Они были очень благодарны за то, что оказались в Соединенных Штатах. Они просто были благодарны. Они сказали, что видят в Дональде Трампе героя. Я сказал ей прийти через год, если она все еще будет хотеть [набить] Трампа, пусть сделает, но подумает», — рассказал мужчина. Он уточнил, что спустя год несовершеннолетняя клиентка вернулась, однако делать тату на шее уже не захотела.