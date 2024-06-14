В США цепочка спасла мужчину от гибели

В штате Колорадо в результате ссоры произошла стрельба. Полиция выяснила, что мужчина повздорил со знакомым, который выстрелил в него из пистолета пулей 22-го калибра. Однако, к удивлению правоохранителей и врачей, она застряла в серебряной цепочке на шее, из-за чего у пострадавшего осталась лишь колотая рана.