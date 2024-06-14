В США цепочка спасла мужчину от гибели

Мужчине из США спасла жизнь толстая посеребренная цепочка, которую он покупал как изделие из чистого серебра. В украшении застряла пуля, которая могла попасть ему в шею. Об этом пишет Sky News.
В штате Колорадо в результате ссоры произошла стрельба. Полиция выяснила, что мужчина повздорил со знакомым, который выстрелил в него из пистолета пулей 22-го калибра. Однако, к удивлению правоохранителей и врачей, она застряла в серебряной цепочке на шее, из-за чего у пострадавшего осталась лишь колотая рана.
Полиция предположила, что цепочка мужчины шириной 1,2 см сделана из обычного металла: дело в том, что серебро очень мягкое, поэтому украшение из него не смогло бы остановить пулю. По словам стражей порядка, вероятно, это «единственная причина, по которой жертва стрельбы все еще жива».
Стрелявшего задержали на месте преступления, ему предъявили обвинение в покушении. Жизни пострадавшего на данный момент ничего не угрожает.
Еще один случай чудесного спасения произошел в Индии: в штате Харьяна дорожная выбоина вернула мужчину к жизни.
Анна Морозова