Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США аннулировали визы шестерым иностранцам за «празднование» убийства Кирка

Государственный департамент США аннулировал визы уже как минимум шести иностранцев, которые сделали публикации в соцсетях об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщил 15 октября Госдеп США в соцсети X (бывш. Twitter).

Источник: AP 2024

Государственный департамент США аннулировал визы уже как минимум шести иностранцев, которые сделали публикации в соцсетях об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщил 15 октября Госдеп США в соцсети X (бывш. Twitter).

«Соединенные Штаты не обязаны принимать у себя иностранцев, которые желают смерти американцам», — сказано в публикации.

Госдеп заявил, что продолжает выявлять лиц, которые положительно восприняли убийство консервативного активиста Чарли Кирка и показал высказывания, за которые лишал иностранцев визы. Среди них: обвинение Кирка в ксенофобии, женоненавистничестве и расизме и множественные некорректные оскорбления.

Так, гражданин Бразилии, чья американская виза больше недействительна, написал в соцсетях, что Кирк умер слишком поздно.

«Когда фашисты умирают, демократы не жалуются», — также написал гражданин Германии, чью визу в США аннулировали.

Кирк погиб 10 сентября после покушения во время выступления в Университете штата Юта. Он сыграл ключевую роль в победе президента США Дональда Трампа на выборах 2024 года. Подозреваемому Тайлеру Робинсону предъявили обвинение в убийстве, 17 сентября он впервые предстал перед судом по видеосвязи. Церемония прощания с политиком состоялась 21 сентября в State Farm в штате Аризона.

15 октября президент США Дональд Трамп посмертно наградил Кирка президентской медалью. Из рук американского лидера ее получила вдова активиста Эрика Кирк.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.