В США 2-летний ребенок выстрелил в своего близнеца

В апреле прошлого года стало известно о том, что в штате Мичиган (США) шестилетний мальчик нашел в спальне у бабушки с дедушкой пистолет и случайно выстрелил из него в пятилетнего ребенка. Дети состоят в родстве, но неизвестно, кем именно они приходятся друг другу. Выстрел произошел, когда дети стали играть с оружием. Спасти раненого ребенка не удалось.