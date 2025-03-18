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В США 2-летний ребенок выстрелил в своего близнеца

Оружие, из которого произошел выстрел, находилось в доме.

Источник: Getty Images

В США, в штате Джорджия, двухлетний ребенок выстрелил в своего близнеца из оружия, которое находилось у них дома. При этом точно не установлено, как он получил доступ к огнестрелу, пишет Metro. Личность владельца оружия и цель, с какой оно приобреталось, также неизвестны.

Пострадавшего ребенка доставили на вертолете в больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Полиция проводила обыски внутри и снаружи дома в течение нескольких часов. Правоохранительные органы пока не комментируют, был ли выстрел случайным или преднамеренным.

Подобные инциденты происходили и ранее. По данным Everytown Research & Policy, на которые ссылается газета, только в этом году в США погибли как минимум 16 человек и еще 16 были ранены из-за случайного выстрела оружия, оказавшегося в руках детей.

В апреле прошлого года стало известно о том, что в штате Мичиган (США) шестилетний мальчик нашел в спальне у бабушки с дедушкой пистолет и случайно выстрелил из него в пятилетнего ребенка. Дети состоят в родстве, но неизвестно, кем именно они приходятся друг другу. Выстрел произошел, когда дети стали играть с оружием. Спасти раненого ребенка не удалось.

В марте 2023 года в штате Индиана оружие нашел пятилетний ребенок, от выстрела погиб 16-месячный мальчик. Во время инцидента в доме был взрослый.