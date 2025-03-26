В срочном порядке. Что надо знать призывнику

В России есть несколько тысяч призывников, которых ещё осенью прошлого года признали годными к службе, но в армию не отправили — потому что все воинские части оказались укомп­лектованы. По закону они всё равно должны отслужить в следующий призыв. А значит, им надо вновь проходить медкомиссию и заниматься оформлением бумаг. В Госдуме считают, что это усложняет процесс как для призывников, так и для военкоматов, а также создаёт дополнительную нагрузку системе здраво­охранения. Потому появился законопроект, который продлевает на год решение военкомата о признании гражданина годным к военной службе.