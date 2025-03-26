В срочном порядке. Что надо знать призывнику

Как хотят продлить решение военкомата о признании годным к военной службе?
В России есть несколько тысяч призывников, которых ещё осенью прошлого года признали годными к службе, но в армию не отправили — потому что все воинские части оказались укомплектованы. По закону они всё равно должны отслужить в следующий призыв. А значит, им надо вновь проходить медкомиссию и заниматься оформлением бумаг. В Госдуме считают, что это усложняет процесс как для призывников, так и для военкоматов, а также создаёт дополнительную нагрузку системе здравоохранения. Потому появился законопроект, который продлевает на год решение военкомата о признании гражданина годным к военной службе.
Все изменения в жизни призывника, дающие ему отсрочку или освобождение от службы (поступление в вуз, рождение ребёнка, ухудшение здоровья
Кто получит электронные повестки?
Эксперимент с электронными повестками (наряду с вручением обычных бумажных) продолжат весной 2025 года в трёх регионах РФ: Республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях. В планах распространить этот опыт к осеннему призыву на другие регионы.
Такая повестка считается вручённой после размещения в личном кабинете призывника на портале «Госуслуги». При этом не имеет значения, видел ли он её или нет. «Не получится сослаться и на отсутствие интернета, чтобы объяснить неявку в военкомат. К таким аргументам суд не прислушается и привлечёт к административной или уголовной ответственности в зависимости от конкретной ситуации», — объясняет адвокат Тимур Харди.
Как накажут уклонистов?
«За неявку по повестке в военкомат без уважительной причины призывнику грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей. А вот за уклонение от воинской службы штраф уже 200 тысяч или лишение свободы сроком до 2 лет. При этом неявка по повестке не равняется уклонению от службы. В последнем случае речь идёт о неявке непосредственно на сборный пункт», — уточняет Харди.
Как изменилась альтернативная гражданская служба?
В этом году расширен перечень профессий (с 238 до 266) для альтернативной гражданской службы (АГС). К нему добавились, например, такие специальности, как машинист по стирке и уборке спецодежды, оператор видеозаписи, охотник промысловый, подсобный рабочий на лесозаготовках, почтальон, садовод, сборщик обуви, швея. Срок АГС составляет от 18 до 21 месяца.
Кто имеет право на отсрочку:
- студенты очных форм обучения;
- опекуны несовершеннолетних;
- отцы-одиночки, а также отцы двух и более детей;
- отцы одного ребёнка, если супруга беременна вторым (срок должен превышать 26 недель);
- отцы детей-инвалидов (возрастом до 3 лет);
- депутаты, а также сотрудники силовых ведомств.