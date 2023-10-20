В средневековом рыцарском замке в Польше нашли наперсный крест-мощевик

Источник: Institute of Archeology of the University of Lodz

Редкий реликварий обнаружили польские археологи в Силезском воеводстве. Находка была сделана во время раскопок в средневековом рыцарском замке. Известно об этом замке немногое: в конце XIII века здесь был княжеский двор, затем здание стало частной резиденцией рыцаря и сгорело дотла в XV веке. Археологи изучили остатки нижнего слоя здания, который не успели повредить во время сельхозработ в наше время.

Реликварий представляет собой медальон в форме четырехконечного креста, выполненный из меди. Внутри таких медальонов христиане Средних веков носили частицы мощей святых, цитаты из Священного писания и другие реликвии.

Такие предметы еще называют энколпионами — термин происходит от греческого «на груди», они были частью облачения восточнохристианских епископов, как католических, так и православных.

Вот какое определение энколпиона дает Словарь изографа.

Небольшой ковчежец прямоугольной или округлой формы с изображением Креста, внутри которого частицы освященной просфоры или мощей святых, носимый для отражения всяческих напастей. Носится на шнурке или цепочке; используется как наградной знак для награждения епископов при рукоположении — посвящении в сан.

Историю этого конкретного энколпиона ученые рассказать пока не могут. Все, что известно, это то, что из-за плохой сохранности медный крест-мощевик отправили во Вроцлав на консервацию, то есть предмет сохранят как есть, а не будут реставрировать.

Кроме реликвария, археологи подняли многочисленные артефакты: глиняные сосуды, дверную фурнитуру, висячий замок, ключ, гвозди, крючки и предметы военного назначения: несколько наконечников для болтов (так называют снаряды, которыми стреляют из арбалета) и три железных стремени.