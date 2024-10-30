В средневековом поместье в Англии нашли десятки магических символов. Фото

На территории поместья Гейнсборо Олд Холла (графство Линкольншир, Англия) были обнаружены около 20 загадочных символов и пентаграмм, связанных с колдовством. По мнению экспертов, большинство из них призваны защитить поместье от зла. Об этом сообщает Sky News.
Поместье Гейнсборо Олд Холл было построено сэром Томасом Бергом в 1460 году. В 1596 году оно досталось Уильяму Хикману, который, по всей видимости, не пользовался популярностью у современников. Например, среди найденных отметин оказалось имя Хикмана, написанное вверх ногами, — считается, что такой способ написания имени проклинает его владельца. По мнению экспертов, большинство символов были оставлены именно в XVI веке.
Специалисты британской государственной Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии English Heritage считают, что многие символы использовались для защиты от темных сил.
Например, в Гейнсборо Олд Холле были обнаружены круги, которые могли «ловить» демонов. Также были найдены отметины в виде пересекающихся букв V — это символ Девы Марии, которую, как полагается, могли призывать на защиту от злых духов. Пентаграмма в виде пятиконечной звезды также могла использоваться как оберег от зла. Волонтер English Heritage по имени Рик Берри также обнаружил около ста отметин от огня на стенах. Предположительно, они защищали поместье от пожаров.
Эксперты отметили, что огромное количество защитных знаков делает Гейнсборо Олд Холл одним из самых «охраняемых» объектов Великобритании. При этом специалисты не знают, почему именно это здание получило так много защитных знаков.