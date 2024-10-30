В средневековом поместье в Англии нашли десятки магических символов. Фото

Например, в Гейнсборо Олд Холле были обнаружены круги, которые могли «ловить» демонов. Также были найдены отметины в виде пересекающихся букв V — это символ Девы Марии, которую, как полагается, могли призывать на защиту от злых духов. Пентаграмма в виде пятиконечной звезды также могла использоваться как оберег от зла. Волонтер English Heritage по имени Рик Берри также обнаружил около ста отметин от огня на стенах. Предположительно, они защищали поместье от пожаров.