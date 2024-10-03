В СПбГУ выявили ген, который сделал арахис природным ГМО

«Мы проанализировали все доступные нам последовательности ДНК арахиса, хранящиеся в базах данных нуклеотидных последовательностей, а также набор линий из коллекции Всероссийского института генетических ресурсов и смогли понять, какие гены в арахисе сохранились, а главное — какие из них отвечают за генетическую модификацию. Мы обнаружили, что некоторые гены остались с момента генетической трансформации их предковых форм, тогда как другие в процессе эволюции были утрачены, от них остались лишь следы», — привели в пресс-службе слова профессора кафедры генетики и биотехнологии СПбГУ Татьяны Матвеевой.