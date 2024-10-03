В СПбГУ выявили ген, который сделал арахис природным ГМО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выявили ген, который позволил арахису стать природным ГМО и успешно адаптироваться к изменениям окружающей среды. Исследование поможет при борьбе с заболеваниями ГМО-культур и позволит планировать селекционные схемы, сообщили в пресс-службе вуза.
«Мы проанализировали все доступные нам последовательности ДНК арахиса, хранящиеся в базах данных нуклеотидных последовательностей, а также набор линий из коллекции Всероссийского института генетических ресурсов и смогли понять, какие гены в арахисе сохранились, а главное — какие из них отвечают за генетическую модификацию. Мы обнаружили, что некоторые гены остались с момента генетической трансформации их предковых форм, тогда как другие в процессе эволюции были утрачены, от них остались лишь следы», — привели в пресс-службе слова профессора кафедры генетики и биотехнологии СПбГУ Татьяны Матвеевой.
По словам специалиста, исследование показало, что кукумопин-синтазы — хорошо сохранившийся ген, который встречается почти у всех видов арахиса. Он вырабатывается в корнях растений, но имеет разную активность у различных видов арахиса. Ученые считают, что именно этот ген отвечает за адаптивные функции арахиса, которые позволили ему успешно сохраниться в ходе эволюции.
Как отметили в пресс-службе университета, в обществе существует убеждение, что ГМО-продукты ненатуральны и опасны, так как содержат в себе чужие гены, которые повышают урожайность, защищают от вредителей и так далее.
По мнению исследователей, около 7% двудольных растений содержат следы ДНК трансформаций. Многие из них уже охарактеризованы, но арахис до сих пор оставался малоисследованным.
Открытие ученых СПбГУ может помочь в сельском хозяйстве при производстве арахисовых культур или при борьбе с заболеваниями ГМО-культур, а также позволит планировать селекционные схемы, направленные на передачу ценных признаков от диких видов в культурный арахис.