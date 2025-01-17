В SpaceX заявили о потере корабля Starship во время тестового запуска

Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года — тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре разрушился. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль также разрушился, не достигнув орбиты.