В созвездии Большой Медведицы нашли новую планету

Найденный газовый гигант располагается на расстоянии шести астрономических единиц от своей звезды и совершает оборот вокруг нее за 14 земных лет. Температура на планете — около −100 градусов Цельсия. Орбита этого гиганта вытянута, как и орбита располагающейся рядом с ней другой планеты-компаньона. За ней ученые наблюдали в течение нескольких лет. Это и позволило открыть новую планету, находящуюся в иерархической системе со своей звездой и еще одним газовым гигантом.