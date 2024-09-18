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В созвездии Большой Медведицы нашли новую планету

Это газовый гигант. Масса найденной экзопланеты превышает массу Юпитера в 11 раз.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Aller et al. 2020

Открытие сделали астрономы из Университета Николая Коперника в Торуне в Польше. Публикация об этом была сделана в журнале Astronomy & Astrophysics.

Найденный газовый гигант располагается на расстоянии шести астрономических единиц от своей звезды и совершает оборот вокруг нее за 14 земных лет. Температура на планете — около −100 градусов Цельсия. Орбита этого гиганта вытянута, как и орбита располагающейся рядом с ней другой планеты-компаньона. За ней ученые наблюдали в течение нескольких лет. Это и позволило открыть новую планету, находящуюся в иерархической системе со своей звездой и еще одним газовым гигантом.

Ранее в Большой Медведице обнаружили самую легкую звездную систему.