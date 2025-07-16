В Совфеде рассказали, грозит ли штраф за вход в Instagram* в случае принятия новых поправок

Также Life.ru рассказывал, что за посты в Instagram* можно нарваться на штраф в размере до 500 тысяч рублей. К примеру, прайс-листы, фото с результатами работы или ссылки, которые пользователи разместят в запрещённых соцсетях, могут расцениваться как реклама, а за это следует наказание.