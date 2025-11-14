Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде раскрыли, с какой целью Зеленский решил сорваться в Грецию

Неожиданный визит главы украинского режима Владимира Зеленского в Грецию может быть продиктован срочной необходимостью встретиться с его подельниками, не так давно в спешке покинувшими Украину. Данное мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в своём телеграм-канале.

Источник: Reuters

«Зеленский неожиданно рванул в Грецию. Официальное объяснение — за боеприпасами. Но напрашивается очевидный вопрос — а не стрелка ли там забита с подельниками по коррупции, сбежавшими намедни с Украины? Слишком уж подгорает сейчас у криминализированных донельзя киевских властей», — написал Косачёв.

Узнать больше по теме
Совет Федерации: «палата регионов» в действии
Совет Федерации часто называют «палатой регионов» — это своеобразный мост между федеральной властью и субъектами Российской Федерации. Если Государственная Дума выражает волю народа, то Совет Федерации — голос регионов, обеспечивающий баланс интересов в масштабах всей страны.
Читать дальше