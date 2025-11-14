«Зеленский неожиданно рванул в Грецию. Официальное объяснение — за боеприпасами. Но напрашивается очевидный вопрос — а не стрелка ли там забита с подельниками по коррупции, сбежавшими намедни с Украины? Слишком уж подгорает сейчас у криминализированных донельзя киевских властей», — написал Косачёв.
Узнать больше по теме
Совет Федерации: «палата регионов» в действии
Совет Федерации часто называют «палатой регионов» — это своеобразный мост между федеральной властью и субъектами Российской Федерации. Если Государственная Дума выражает волю народа, то Совет Федерации — голос регионов, обеспечивающий баланс интересов в масштабах всей страны.Читать дальше