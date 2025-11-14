В Совфеде раскрыли, с какой целью Зеленский решил сорваться в Грецию

«Зеленский неожиданно рванул в Грецию. Официальное объяснение — за боеприпасами. Но напрашивается очевидный вопрос — а не стрелка ли там забита с подельниками по коррупции, сбежавшими намедни с Украины? Слишком уж подгорает сейчас у криминализированных донельзя киевских властей», — написал Косачёв.