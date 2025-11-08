В Совфеде прокомментировали решение Трампа не ехать на саммит G20

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа не отправлять делегацию на саммит G20 в ЮАР ставит в глупое положение союзников Вашингтона, которые должны определиться, тревожит ли их соблюдение «прав белого человека» в республике, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Трамп заявил, что никто из его администрации не собирается посещать саммит G20 в ЮАР из-за якобы нарушения прав белого населения.
«Своим заявлением, что делегация США не будет присутствовать на саммите G20 в ЮАР, Трамп поставил, мягко выражаясь, в глупое положение своих союзников в “двадцатке”, — написал Косачев в своем Telegram-канале.
По его словам, кому и беспокоиться нарушениями прав белого населения республики южноафриканскими властями, так это бывшим колонизаторам — британцам и прочим англосаксам.
«Тем не менее на только что прошедшей встрече спикеров “двадцатки” в южноафриканском Кейптауне, где имел честь возглавлять российскую делегацию, лично наблюдал первых лиц парламентов Великобритании, Канады, Австралии, а также почти всех их западных партнёров, кроме США. Без каких бы то признаков обеспокоенности правами человека в ЮАР на их лицах и в их выступлениях», — отметил сенатор.
По мнению Косачева, становится интересно, поедут ли теперь лидеры этих стран на саммит «двадцатки» в Йоханнесбурге, опять же в ЮАР,