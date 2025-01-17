В Совфеде предложили заблокировать в России сериал «Игра в кальмара»

«Очевидно, что данная кинолента содержит в себе неприкрытые сцены насилия, а также пропагандирует нечеловеческую жестокость и полное обесценивание человеческой жизни. Оправдание таких аморальных норм неправильно ни с точки зрения нравственности, ни с точки зрения российского законодательства. Считаю, что нам необходимо либо заблокировать для просмотра данный сериал в российских социальных сетях и других интернет-сервисах, либо поставить строгие требования к просмотру с подтверждением возраста зрителя. Данная мера позволит оградить наших детей от виртуальной реальности, где убийство и жестокость является нормой и формой развлечения», — сказала она РИА Новости.