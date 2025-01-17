В Совфеде предложили заблокировать в России сериал «Игра в кальмара»

«Очевидно, что данная кинолента содержит в себе неприкрытые сцены насилия, а также пропагандирует нечеловеческую жестокость и полное обесценивание человеческой жизни. Оправдание таких аморальных норм неправильно ни с точки зрения нравственности, ни с точки зрения российского законодательства. Считаю, что нам необходимо либо заблокировать для просмотра данный сериал в российских социальных сетях и других интернет-сервисах, либо поставить строгие требования к просмотру с подтверждением возраста зрителя. Данная мера позволит оградить наших детей от виртуальной реальности, где убийство и жестокость является нормой и формой развлечения», — сказала она РИА Новости.
Косихина подчеркнула, что этот сериал «заполонил все пространство социальных сетей, хотя официально в России он не показывается». Сенатор также отметила, что жестокость, пропагандируемая в сериале, может «способствовать неправильному восприятию моральной картины мира у детей».
«И многие родители вместо того, чтобы объяснить неправильность данной формы поведения у героев сериала, покупают костюмы убийц и игрушечное оружие, поощряя такие игры. А это, по моему мнению, огромная ошибка!» — подчеркнула парламентарий.
Косихина добавила, что на формирование мировоззрения ребенка и его отношение к окружающему миру влияют родители и специальные образовательные организации.
«Только совместными усилиями и положительными примерами из личной жизни, книг и кинематографа мы сможем воспитать в подрастающем поколении доброту, милосердие, уважение к старшим и патриотизм к Родине», — резюмировала она.